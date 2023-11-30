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Земельные участки в Roku seniunija, Литва

8 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Vingyte, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Vingyte, Литва
Участок усадьбы между Алексото и Гарлавой! Удобное место для строительства или развития час…
€45,000
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Земельные участки в Rokeliai, Литва
Земельные участки
Rokeliai, Литва
КАУНЕ, ПАНЕМУНЕ, ПЛИКАКАЛЯН ТАКАС 24, ПРОДАНО 5.9 утра. СКЛИПАС С ПРОЕКТОМ NAMO (161,92 кв.м…
€60,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Rokeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Rokeliai, Литва
HOME VALD SKLYP, KAUNE, VILLION EQL. 11.99 утра участок недвижимости. Трау слепой. 6, Кауна…
€22,800
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Rokeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Rokeliai, Литва
9.19 ДОМАШНИЙ РАЗДЕЛ ДОМА SEN., PATAMULATE K., UPELIO G. СКЛИПАС НА 150 М ОТ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕН…
€19,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Rokeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Rokeliai, Литва
СЕЛЛОУ ХАУС МЕНЕДЖМЕНТ КАУНЕ! ----------------------------------------------------------- П…
€30,000
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Земельные участки в Vingyte, Литва
Земельные участки
Vingyte, Литва
ВЫБОР ЗОП С ПАМАТАЙСОМ, СТАТИЧЕСКИМИ ЛЕДАМИ И ГЛАВНЫМ ПРОЕКТОМ В КАУНЕ – ПАНЕМУН! ----------…
€69,000
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Земельные участки в Rokeliai, Литва
Земельные участки
Rokeliai, Литва
ПРОДАНО ПУТИКА ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЯ ! В ПУТИ МЫ БУДЕМ ЗЕЛЕНЫЙ И РАМИАМ В РАЙОНЕ ! НОВЫЙ РАЙОН …
€58,000
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Земельные участки в Rokai, Литва
Земельные участки
Rokai, Литва
НАЧНИТЕ СВОЮ МОРСКУ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ КАНЕ !!! ПРОДАЖА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛ ГОРОДА В СОВЕ…
€18,500
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