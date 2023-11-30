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Дома в Roku seniunija, Литва

7 объектов найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Parazeliai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Parazeliai, Литва
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Качественное строительство и удобный выщелачивающий дом для продажи, желающие сразу жить без…
€315,000
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Дом с Furnace heating в Rokeliai, Литва
Дом с Furnace heating
Rokeliai, Литва
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
DU HOME ДЛЯ ОДНОЙ ЦЕНЫ ! Продается жилой дом с фермерским зданием и земельным участком в 16…
€165,000
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Дом с газовым отоплением в Vingyte, Литва
Дом с газовым отоплением
Vingyte, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО ГРАЖДАНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С УБЫТКОМ В СОВЕТЕ!!! PATOGAUS EXPLANATION 3-комнатные коты…
€189,900
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Rokeliai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Rokeliai, Литва
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
В тихом, просторном месте в Вашвыдаве недалеко от Панемуне продается уютный дом площадью 185…
€245,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Vingyte, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Vingyte, Литва
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
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€169,900
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Rokeliai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Rokeliai, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
НАЗАД ИЛИ, ЧУДЕСНЫЙ ВЫЗОВ, RAMBY - МОЖЕТ СКАЗАТЬ СВОЙ СЛУЧАЙ! MEA BUILDING с БОЛЬШИМ КИЕМ И …
€79,999
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Rokeliai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Rokeliai, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
____________________________________________________________________________ МЫ СТРОИМ ДОМ В…
€180,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Roku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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