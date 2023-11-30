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Коммерческая недвижимость в Roku seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с газовым отоплением в Rokeliai, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Rokeliai, Литва
Площадь 142 м²
Этаж 1
Продается здание в селе Пилуона Каунасского района. Здание-бывшая расчетная котельная. У цен…
€198,000
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