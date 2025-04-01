Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Рокишкис
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Рокишкис, Литва

1 объект найдено
Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ 4-КОМНАТНЫЙ ДОМ НА УЛ. ТИЛОС, РОКИШКИ! Построенный в 1967 году, тихий район и отл…
$51,808
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов