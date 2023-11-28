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Земельные участки в Рокишкский район, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Камаяй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Камаяй, Литва
В городе Камай продается участок под домашнюю недвижимость со старым домом. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИ…
€5,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Рокишкис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Рокишкис, Литва
€4,900
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки в Voveryne, Литва
Земельные участки
Voveryne, Литва
€59,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068741889 gintaras.jurgaitis@capital.lt
Realting.com
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