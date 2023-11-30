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Дома в Rokiskio miesto seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Рокишкис, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Рокишкис, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая усадьба на продажу в 2016 году заняла 2-е место в районе Роккис. самая красивая…
€350,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Рокишкис, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Рокишкис, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
SODYBA-HOUSE с 53.36 РАЗДЕЛ A. ИСТОЧНИКИ Р. ________________________________________________…
€249,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Rokiskio miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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