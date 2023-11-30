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Коммерческая недвижимость в Rokiskio miesto seniunija, Литва

3 объекта найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Parokiske, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Parokiske, Литва
Площадь 75 м²
Этаж 1
€60,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с Furnace heating, с кухней в Рокишкис, Литва
Коммерческая с мебелью, с Furnace heating, с кухней
Рокишкис, Литва
Площадь 183 м²
Этаж 1
SODYBA-HOUSE с 53.36 РАЗДЕЛ A. ИСТОЧНИКИ Р. ________________________________________________…
€249,000
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Capital
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Коммерческая в Рокишкис, Литва
Коммерческая
Рокишкис, Литва
Площадь 904 м²
Этаж 2
Отель продается в самом сердце Рокинг, Площадь Независимости Расположение: Независимость а.…
€56,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
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