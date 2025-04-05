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Коммерческая недвижимость в Rokiskio kaimiskoji seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 447 м² в Bajorai, Литва
Коммерческое помещение 447 м²
Bajorai, Литва
Площадь 447 м²
Этаж 2
Административное здание площадью 447,47 кв.м. продается в деревне Рокишкис, всего в 4 км от …
$12,999
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Рейтинг 4.9 / 5:
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