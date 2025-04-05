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Жильё в Rokiskio kaimiskoji seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в cedasai, Литва
Дом
cedasai, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Rokiškis district, Čedasai village, sold by former wonderful artisans with a sauna and an au…
$30,349
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Параметры недвижимости в Rokiskio kaimiskoji seniunija, Литва

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