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Земельные участки в Ringaudu seniunija, Литва

24 объекта найдено
Земельные участки в Каунасский район, Литва
Земельные участки
Каунасский район, Литва
€33,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Каунасский район, Литва
Земельные участки
Каунасский район, Литва
€34,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Virbaliskiai, Литва
Земельные участки
Virbaliskiai, Литва
€125,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Luobine, Литва
Земельные участки
Luobine, Литва
€462,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Noreikiskes, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Noreikiskes, Литва
€55,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37065246551 ruta.dobiliene@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Poderiskiai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Poderiskiai, Литва
€29,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37065246551 ruta.dobiliene@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Poderiskiai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Poderiskiai, Литва
€17,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37065246551 ruta.dobiliene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Digriai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Digriai, Литва
ПОЗЖЕ ПРИБЫЛИ В СТРАНЕ R. БОЛЕЗНЬ К.!!! ------------------------------------------------ ПРЕ…
€129,990
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37069986608 vismantas.stoskus@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Virbaliskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Virbaliskiai, Литва
16 участков для продажи с целью строительства одиночных / общежитий, выровненных с 8,5 утра …
€184,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37060311811 ramunas.peciulaitis@capital.lt
Земельные участки в Virbaliskiai, Литва
Земельные участки
Virbaliskiai, Литва
Домашний участок для продажи на тихой частной улице в деревне Пиле. Этот участок является от…
€55,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kazliskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kazliskiai, Литва
ПРОДАЖА 9.43 А. ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛОМ ПИСАТИ К., КАУНО Р. SAV. ИЗБРАННЫЕ ЖИЗНЬ ПОСЛЕДН…
€48,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37060311811 ramunas.peciulaitis@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kazliskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kazliskiai, Литва
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКТ ПИСАТИ К., КАУНО Р. SAV.! 3 ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВКЛЮЧЕННЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ, ОТНОСЯЩ…
€149,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37060311811 ramunas.peciulaitis@capital.lt
Земельные участки в Armaniskiai, Литва
Земельные участки
Armaniskiai, Литва
В ПУТИ СОВЕТА НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ К., 6,6 УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО. Участок рядом с лесн…
€89,000
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Capital
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+37063999555 egle.grazenaite@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Ringaudai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Ringaudai, Литва
8 участок на продажу в Ringaud, Flower g. ПРЕИМУЩЕСТВО: •Тихий, безопасный район •Низкая инт…
€50,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068022124 asta.konopkiene@capitalrealty.com
Земельные участки в Kazliskiai, Литва
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
13.60 ЖИВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО SADCUSS OF LIVING RADIKES К. В Каунасе, в редисках, чуть за предел…
€20,000
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Capital
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+37064063100 renata.ardzijauske@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pypliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pypliai, Литва
РАЗДЕЛ ЗНАЧИМОСТИ ПИПЛОВ. КАУНО Р. --------------------------------- ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ДОМ…
€110,000
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Capital
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+37069907595 gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Земельные участки в Pypliai, Литва
Земельные участки
Pypliai, Литва
ПРОДАВАТЬ 16.13. ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ! Участок в прекрасном месте. Подайте звуковой си…
€21,000
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Kazliskiai, Литва
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
75.37a продается. участок с домом, Darius и Giražno g. 18, Алексот, Каунас Сюжет: - Адрес:…
€800,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37067622040 darius.daugela@capitalrealty.com
Земельные участки в Miriniskiai, Литва
Земельные участки
Miriniskiai, Литва
ПРОДАНО 11.45 а. В МАРКИРОВКАХ КАНГЕСТИГАЦИЙ, WALL WAY MINUTES IMAGE ROOM . ________________…
€105,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pypliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pypliai, Литва
50 акров участка на продажу в Альтониане! Участок с видом на Немуну. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Участо…
€25,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37065025125 sigitas.smatavicius@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Ringaudai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ringaudai, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ АНТ-СИГФИКАЦИИ _____________________ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: -…
€22,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Kazliskiai, Литва
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
35.81 ЖИВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО SADCUSS. Каунас р., В радисяй, чуть за пределами Домейкавы продает…
€20,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37064063100 renata.ardzijauske@capital.lt
Земельные участки в Bajorai, Литва
Земельные участки
Bajorai, Литва
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€79,900
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068343633 rolandas.sinkevicius@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Virbaliskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Virbaliskiai, Литва
НЕПРЕРЫВ СОВЕТА, В СЕНГАЛЬСКОМ СЕНГАЛЕ, 111.51 СВЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА МАРКА РАЗДЕЛ НА 100 М О…
€48,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37062059184 laimonas.krasauskas@capitalrealty.com
Realting.com
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