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Дома с гаражом в Ringaudu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом в Poderiskiai, Литва
Дом
Poderiskiai, Литва
Площадь 462 м²
Количество этажей 2
В Каунасском районе, Подеришкес, улица Шилелис, продается недавно построенный дом. Дом из ка…
$454,736
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Дом в Noreikiskes, Литва
Дом
Noreikiskes, Литва
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
Вы должны быть в порядке на дороге домой, во втором месте города? Продается в RAJON ROAD - M…
$267,827
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Capital
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Дом в Poderiskiai, Литва
Дом
Poderiskiai, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Sold for a single -storey house, A ++ energy efficiency class, 129 sq.m with 12 sq.m terrace…
$227,937
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Ringaudu seniunija, Литва

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