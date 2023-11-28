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Коммерческая недвижимость в Ringaudu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с газовым отоплением в Miriniskiai, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Miriniskiai, Литва
Площадь 665 м²
Этаж 1
664.62 KV is SALE. M. RESIDENTIAL LAST BUILDING WITH THE LAND SECTION REDUCED PL! READERSON…
€539,000
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Capital
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+37063006322 raminta.trakimaviciene@capitalrealty.com
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