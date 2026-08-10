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Жилье в Ringaudu seniunija, Литва

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дома
11
11 объектов найдено
Дом в Poderiskiai, Литва
Дом
Poderiskiai, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продажа одной капусты, кассы энергетической эффективности, 132,27 кв.м и 8,01 войны!! Намопр…
$277,467
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Дом в Poderiskiai, Литва
Дом
Poderiskiai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Новый дом-дом-дом-дом К. Дамбавос Г.!! Статус из дома, Классы энергии, 105 КВ.М, 4 Кабориа!…
$230,754
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Дом в Ringaudai, Литва
Дом
Ringaudai, Литва
Площадь 408 м²
Количество этажей 2
Продажа намаса в рингумах! -----------------------------------------------------------------…
$305,930
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Ringaudai, Литва
Дом
Ringaudai, Литва
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Связанные крики и домохозяйство с параллельным строительством фермы могут быть меньше. Прода…
$347,142
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Дом в Pypliai, Литва
Дом
Pypliai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%…
$276,556
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Дом в Gaizeneliai, Литва
Дом
Gaizeneliai, Литва
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Отправка индивидуальной книги со строящимися крепостями в капитуляцию птиц. Эксклюзивный, п…
$450,289
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Дом в Pypliai, Литва
Дом
Pypliai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%…
$276,556
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Дом в Ringaudai, Литва
Дом
Ringaudai, Литва
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Продажа качественного жилья с компонентами и строительством течений! = = = = = = = = = = = …
$449,810
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Дом в Noreikiskes, Литва
Дом
Noreikiskes, Литва
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
Вы должны быть в порядке на дороге домой, во втором месте города? Продается в RAJON ROAD - M…
$252,726
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Дом в Noreikiskes, Литва
Дом
Noreikiskes, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
Продажа на полную инсталляцию, 3-х командный мост с другими потребностями. OCCUPATIONAL ACCE…
$246,480
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Дом в Ringaudai, Литва
Дом
Ringaudai, Литва
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Продажа Намаса в Рангаудже 186,98 кв.м. Тепло: свет. Повторяю, остановись, в первую очередь.…
$279,344
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Параметры недвижимости в Ringaudu seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
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