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Жильё в Ringaudu seniunija, Литва

дома
18
18 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Virbaliskiai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Virbaliskiai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается качественный, элитный дом с самым красивым участком и видом на Каунас! Всего в 20 …
€450,000
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Capital
Языки общения: English
+37065609624 vita.maciuliene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Noreikiskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Noreikiskes, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
€440,000
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Capital
Языки общения: English
+37068264444 darius.urbonas@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Noreikiskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Noreikiskes, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
€185,000
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Capital
Языки общения: English
+37062547218 donatas.razulis@capitalrealty.com
Дом с сигнализацией в Bajorai, Литва
Дом с сигнализацией
Bajorai, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
€106,950
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой в Kazliskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Kazliskiai, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
КОТДЕРЫ КЛАССА СОБСТВЕННОСТИ В УИЛЬОНЕ, ТИЛЛИОН G. 70 – ПАТОГ В ЖИЗНИ В ГОРОДЕ, А НЕ В ГОРОД…
€126,000
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Capital
Языки общения: English
+37069986608 vismantas.stoskus@capital.lt
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом в Sakalai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом
Sakalai, Литва
Площадь 251 м²
Количество этажей 1
КАЧЕСТВО ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НЕМЕЦКИХ СТАНДАРТОВ! ГЛАВНАЯ ВЕРТИНИЧНЫЙ ПУТЬ ДОВЕРЕННЫЙ ЭКСПЕРТ! KAU…
€369,999
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Capital
Языки общения: English
+37065501010 ruta.kasiulyniene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Poderiskiai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Poderiskiai, Литва
Площадь 462 м²
Количество этажей 2
Новый дом с качественным зданием продается в Каунасском районе, Подериас, Сильсель-стрит. Д…
€399,000
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Capital
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+37069907595 gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с Furnace heating в Pypliai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Pypliai, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
ПРОДАВАТЬ 30а. СОДИБА КАУНО РАДЖ. ОБМЕН НЕКОТОРЫМ. ДОМ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ, ПОСКОЛЬКУ ДОМА ОТ ЦЕ…
€99,990
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Capital
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+37062547218 donatas.razulis@capitalrealty.com
Дом с газовым отоплением, с Stillroom в Kazliskiai, Литва
Дом с газовым отоплением, с Stillroom
Kazliskiai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА В ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ МЕСТЕ В АЛЕКСОТЕ СТАРЫЙ УРОК ДОСТИЖЕН ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. СОБСТВЕ…
€90,000
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Capital
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+37068282088 agne.kucinskiene@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Miriniskiai, Литва
Дом с гаражом
Miriniskiai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧЕНА ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА, ИНОВАТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ, A+ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ, ИНДИВИД…
€350,000
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Kazliskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Kazliskiai, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается часть дома в Марвеле, часть дома владеет большим участком 11,69 а, Немун течет по …
€89,000
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Capital
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+37060311811 ramunas.peciulaitis@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Sakalai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Sakalai, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
ДОМ АЛЕКСОТ!!! ----------------------------------------------------------- ПРЕИМУЩЕСТВО: …
€125,000
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Capital
Языки общения: English
+37069986608 vismantas.stoskus@capital.lt
Дом с газовым отоплением в Ringaudai, Литва
Дом с газовым отоплением
Ringaudai, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАТЬ ДОМ В РИНГОУДАХ С КУПИТЬ И БАЗЕЙН! МЫ БУДЕМ, МЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПУТЬ СОВЕТА, В РИНГ…
€495,000
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Capital
Языки общения: English
+37063999555 egle.grazenaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой в Ringaudai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Ringaudai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
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€220,000
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Capital
Языки общения: English
+37068343633 rolandas.sinkevicius@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой в Ringaudai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Ringaudai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
„ GUE HOME “ – - это индивидуальный домашний проект, который может удовлетворить все преимущ…
€220,000
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Capital
Языки общения: English
+37060650052 lina.auste@capitalrealty.com
Дом в Ringaudai, Литва
Дом
Ringaudai, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧЕННАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА, ЭРДВУС, ИНОВАЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВА, А + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛА…
€255,000
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Capital
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+37064007767 lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Sakalai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Sakalai, Литва
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Отличный дом, в тихой, красивой и естественной зоне ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Общая площадь – 274…
€220,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с газовым отоплением, с Stillroom в Kazliskiai, Литва
Дом с газовым отоплением, с Stillroom
Kazliskiai, Литва
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
В Шилайняй часть дома продается в тихом месте (42,25 кв.м. на первом этаже. С 19 кв.м. подва…
€40,000
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Capital
Языки общения: English
+37068022124 asta.konopkiene@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Ringaudu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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