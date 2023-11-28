ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Жилая
Ringaudu seniunija
Жильё в Ringaudu seniunija, Литва
дома
18
Очистить
18 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Virbaliskiai, Литва
160 м²
2
Продается качественный, элитный дом с самым красивым участком и видом на Каунас! Всего в 20 …
€450,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37065609624
vita.maciuliene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Noreikiskes, Литва
121 м²
1
€440,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068264444
darius.urbonas@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Noreikiskes, Литва
74 м²
2
€185,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37062547218
donatas.razulis@capitalrealty.com
Дом с сигнализацией
Bajorai, Литва
71 м²
2
€106,950
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой
Kazliskiai, Литва
73 м²
2
КОТДЕРЫ КЛАССА СОБСТВЕННОСТИ В УИЛЬОНЕ, ТИЛЛИОН G. 70 – ПАТОГ В ЖИЗНИ В ГОРОДЕ, А НЕ В ГОРОД…
€126,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069986608
vismantas.stoskus@capital.lt
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом
Sakalai, Литва
251 м²
1
КАЧЕСТВО ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НЕМЕЦКИХ СТАНДАРТОВ! ГЛАВНАЯ ВЕРТИНИЧНЫЙ ПУТЬ ДОВЕРЕННЫЙ ЭКСПЕРТ! KAU…
€369,999
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37065501010
ruta.kasiulyniene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Poderiskiai, Литва
462 м²
2
Новый дом с качественным зданием продается в Каунасском районе, Подериас, Сильсель-стрит. Д…
€399,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069907595
gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с Furnace heating
Pypliai, Литва
78 м²
1
ПРОДАВАТЬ 30а. СОДИБА КАУНО РАДЖ. ОБМЕН НЕКОТОРЫМ. ДОМ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ, ПОСКОЛЬКУ ДОМА ОТ ЦЕ…
€99,990
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37062547218
donatas.razulis@capitalrealty.com
Дом с газовым отоплением, с Stillroom
Kazliskiai, Литва
84 м²
1
ЧАСТЬ ДОМА В ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ МЕСТЕ В АЛЕКСОТЕ СТАРЫЙ УРОК ДОСТИЖЕН ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. СОБСТВЕ…
€90,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068282088
agne.kucinskiene@capitalrealty.com
Дом с гаражом
Miriniskiai, Литва
139 м²
2
ИСКЛЮЧЕНА ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА, ИНОВАТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ, A+ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ, ИНДИВИД…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Kazliskiai, Литва
48 м²
1
Продается часть дома в Марвеле, часть дома владеет большим участком 11,69 а, Немун течет по …
€89,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060311811
ramunas.peciulaitis@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Sakalai, Литва
169 м²
2
ДОМ АЛЕКСОТ!!! ----------------------------------------------------------- ПРЕИМУЩЕСТВО: …
€125,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069986608
vismantas.stoskus@capital.lt
Дом с газовым отоплением
Ringaudai, Литва
217 м²
2
ПРОДАВАТЬ ДОМ В РИНГОУДАХ С КУПИТЬ И БАЗЕЙН! МЫ БУДЕМ, МЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПУТЬ СОВЕТА, В РИНГ…
€495,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37063999555
egle.grazenaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой
Ringaudai, Литва
126 м²
2
= = = = = = = =
€220,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068343633
rolandas.sinkevicius@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой
Ringaudai, Литва
126 м²
2
„ GUE HOME “ – - это индивидуальный домашний проект, который может удовлетворить все преимущ…
€220,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060650052
lina.auste@capitalrealty.com
Дом
Ringaudai, Литва
122 м²
2
ИСКЛЮЧЕННАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА, ЭРДВУС, ИНОВАЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВА, А + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛА…
€255,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064007767
lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Sakalai, Литва
274 м²
2
Отличный дом, в тихой, красивой и естественной зоне ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Общая площадь – 274…
€220,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с газовым отоплением, с Stillroom
Kazliskiai, Литва
42 м²
1
В Шилайняй часть дома продается в тихом месте (42,25 кв.м. на первом этаже. С 19 кв.м. подва…
€40,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068022124
asta.konopkiene@capitalrealty.com
Параметры недвижимости в Ringaudu seniunija, Литва
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL