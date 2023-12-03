Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Rimšė eldership

Земельные участки в Rimse eldership, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Prutele, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Prutele, Литва
PDO SKLYP /ОДИОН ДЛЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, НОМЕРА И ЭКСКЛЮЗИВ SKLYPE - ЭТО ПРЕ…
€118,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти