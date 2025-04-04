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Дома в Rimse eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Velunai, Литва
Дом
Velunai, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Former homestead with 6.26 hectares of land is sold in Ignalina district, Launūnai village. …
$16,733
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Параметры недвижимости в Rimse eldership, Литва

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