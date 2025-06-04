Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Ретавское самоуправление
  4. Жилая

Жильё в Ретавском самоуправлении, Литва

1 объект найдено
Дом в Ретавас, Литва
Дом
Ретавас, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продажа домов в густой смеховой стране Барткускио! Ищете место, которое могло бы быть не тол…
$158,417
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ретавском самоуправлении, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти