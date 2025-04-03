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Дома с гаражом в Raudones seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Balandziai, Литва
Дом
Balandziai, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Жилой дом с участком земли и фермерскими постройками 63а. Продается. Это очень привлекательн…
$20,508
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Параметры недвижимости в Raudones seniunija, Литва

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