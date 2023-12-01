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Коммерческая недвижимость в Raudones seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Pupkaimis, Литва
Коммерческая
Pupkaimis, Литва
Площадь 745 м²
Этаж 1
Продается в Пупкаймио к.Юрбарко р. на красном одноэтажном кирпиче 745 кв. М. м. здание с 50-…
€14,900
в месяц
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