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Дома в Раудоне, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Pupkaimis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Pupkaimis, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО ВЫСОКОМУ ВЫСОКОМУ С МАНАРДОЙ СОДИ, СУПКАЙМ НЕКОТОРЫЙ, ЖУРБАРК РАЙ. С 71A СКЛИПУ!! …
€37,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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