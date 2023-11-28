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Коммерческая недвижимость в Raudondvario seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Godenai, Литва
Коммерческая
Godenai, Литва
Площадь 695 м²
Этаж 1
БОГИ К. В САМОЛЕТЕ МОЛИТВЫХ ПУТИРОВ - ВОЙНА КУБЛЫ - МОЙКА АРРИД И ВЫБОР Приюты ( Padaugavos…
€47,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Realting.com
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