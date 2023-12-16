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Квартиры в Raudondvario seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Raudondvaris, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Raudondvaris, Литва
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 3/4
ПРОДАЕТСЯ АККУРНАЯ И СВЕТЛАЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В РАУДОНДВАРЕ, В НОВОСТРОЕННОМ ДОМЕ. Кварт…
€127,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Raudondvario seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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