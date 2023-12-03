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Жильё в Raseiniu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Kebaiciai, Литва
Дом с Furnace heating
Kebaiciai, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
МОЙНЫЙ СОДИ С 2,8-Лендовыми скалистыми, выставленными на месте -----------------------------…
€20,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Raseiniu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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