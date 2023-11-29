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Земельные участки в Расейнский район, Литва

12 объектов найдено
Земельные участки в Juodkenai, Литва
Земельные участки
Juodkenai, Литва
ДУПДАТ ДЮ СКЛИПЕС ГИРКАЛН ОЭН. РАСЕ Р.!!! --------------------------------------------------…
€36,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Aukstkeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Aukstkeliai, Литва
РАЗДЕЛ 28 А подлежит оплате ------------------------------------------ Продается на главной…
€11,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Aukstkeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Aukstkeliai, Литва
RASE RAJ. YLIOS K. РЕЗЮМЕ ДОМА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ Участки находят…
€18,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Расейняй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Расейняй, Литва
В RASE RASE NORGETS, 28A ГЛАВНЫЙ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПАМАТАЙЗА И ГЛАВНОГО …
€16,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Расейняй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Расейняй, Литва
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ В ДИРЕКТИВЕ, ВИТУРИАС Г. 12А ДОМАШНИЙ РАЗДЕЛ ДОМА - - - - - - - - - - - …
€21,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Paraseinys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Paraseinys, Литва
ПОЗЖЕ 30 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ В РАСЕЙНЕ, ВИЛЛ Г. ----------------------------- Заинтересован…
€17,000
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Земельные участки в Juciai, Литва
Земельные участки
Juciai, Литва
Участок на продажу в Разообразном районе села Юте. Участок граничит с прудом Гинде. Площадь …
€25,000
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Земельные участки в Расейняй, Литва
Земельные участки
Расейняй, Литва
ПРОДАЕТСЯ 30A ПЕРСОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ХОРОШЕМ МЕСТЕ В ГОНЕ, ГОСУДАРСТВЕНН…
€24,000
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Земельные участки в Расейняй, Литва
Земельные участки
Расейняй, Литва
ПОТОК 30А ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ХОРОШЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ В СЛУЧАЙНОМ ГОРОДЕ, КАМ…
€24,000
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Земельные участки в Baukiai, Литва
Земельные участки
Baukiai, Литва
НЕЙЛИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСАТЬ СКЛИП ПЕРЕД ДУБИССОМ !!! ПРОДАЖА 1.1 РЕГУЛИРУЕМЫЙ СЕЛЬСКО…
€9,999
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Земельные участки в Breckiai, Литва
Земельные участки
Breckiai, Литва
Oзеро находиться  в Литве, самоуправление Кельме, бассейн Дубисы. Общая площадь водоема 7…
€419,200
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Vidukle, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Vidukle, Литва
€32,000
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