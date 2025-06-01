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Дома с гаражом в Расейнском районе, Литва

Арёгала
3
2 объекта найдено
Дом в Milasaiciai, Литва
Дом
Milasaiciai, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Дом с кожей 28! Семейное место! --------------------------------------------- Опрятный дом …
$45,018
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Дом в Арёгала, Литва
Дом
Арёгала, Литва
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Дом продается в 238,15 кв.м. с участком 14,75 кв.м. в Парко г., Ариогала, Расейнайский район…
$119,414
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Расейнском районе, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
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