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Дома в Расейнском районе, Литва

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9 объектов найдено
Дом в Vidukle, Литва
Дом
Vidukle, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 2
Заброшенный дом площадью 50,70 кв.м. с участком 19 века, Šilo g. 19, Pareizgupio, Raseiniai …
$17,361
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Дом в Арёгала, Литва
Дом
Арёгала, Литва
Площадь 31 м²
Количество этажей 1
Большой участок площадью 17,22 ар с зданиями для продажи в городе Гиркальнис Для тех, кто и…
$11,477
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Дом в Virgainiai, Литва
Дом
Virgainiai, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Паркидам 173,94 КВ. Дом с фарма-строительством и типом Всего ~ 1,5 км до МЭГИСТЕРОВ А1, 3 к…
$78,833
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Дом в Sarkaimys, Литва
Дом
Sarkaimys, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Уничтожить один тип вторичной торговли с убийством 0,9683 га. Просторный участок площадью 0…
$21,802
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Дом в Расейняй, Литва
Дом
Расейняй, Литва
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Продано не для строительства домов в Ареас, Стонас, Аквариум Дни со Ски 6,21 А. ............…
$63,762
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Дом в Расейняй, Литва
Дом
Расейняй, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продажа машин и света, 1 дом с манардой в доме Биомасса - город в муниципалитете Расейняйск…
$133,349
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TekceTekce
Дом в Milasaiciai, Литва
Дом
Milasaiciai, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Дом с кожей 28! Семейное место! --------------------------------------------- Опрятный дом …
$42,894
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Дом в Baukiai, Литва
Дом
Baukiai, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продажа белого источника в доме Подтвержденная процедура, пересмотренная, история и ваше общ…
$265,548
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Дом в Virgainiai, Литва
Дом
Virgainiai, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Дом в трансакциях, Рэй Рей. --------------------------------------------- Одноэтажный каменн…
$25,073
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Параметры недвижимости в Расейнском районе, Литва

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