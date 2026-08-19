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Коммерческая недвижимость в Расейнском районе, Литва

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 722 м² в Ramonai, Литва
Коммерческое помещение 722 м²
Ramonai, Литва
Площадь 722 м²
Этаж 1
Продажа керамических изделий с помощью AUDIBLE RAMEN K.SAV Рамоны - деревня в муниципалитет…
$69,558
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Capital
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Коммерческое помещение 419 м² в Расейняй, Литва
Коммерческое помещение 419 м²
Расейняй, Литва
Площадь 419 м²
Этаж 1
Автомагистраль А1, Клайпеда - Каунас - Вильнюс, от Клайпеды до Каунаса, район Расейняй, райо…
$202,878
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Коммерческое помещение 385 м² в Sujainiai, Литва
Коммерческое помещение 385 м²
Sujainiai, Литва
Площадь 385 м²
Этаж 1
Продажа жилья в Австрии - КРУД, РАЕ РАЙ. ---------------------------------------------------…
$296,319
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Capital
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