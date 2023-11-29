Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Расейнский район
  5. Квартиры

Квартиры в Расейнский район, Литва

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating в Virgainiai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating
Virgainiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
€13,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с High ceiling в Pasesuvys, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с High ceiling
Pasesuvys, Литва
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
ЭРДВУС БЫЛ С ЗЕМЛЕЙ РАЗДЕЛОМ ДЛЯ ВЕРТИННОСТИ И РАМИИ ! Продается 3 к. квартира в Пилате г. …
€63,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Арёгала, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Арёгала, Литва
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Этаж 3/4
IN GOOD PLACE, ARIAL, IN THE BATCH, THE CLASS, ISSUED FOR THE ERDVUS 4 ROOMS --------------…
€42,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Расейнский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти