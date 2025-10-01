Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Raseiniu miesto seniunija
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Raseiniu miesto seniunija, Литва

Расейняй
3
1 объект найдено
Дом в Расейняй, Литва
Дом
Расейняй, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продажа машин и света, 1 дом с манардой в доме Биомасса - город в муниципалитете Расейняйск…
$154,157
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Raseiniu miesto seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти