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Коммерческая недвижимость в Raseiniu miesto seniunija, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 419 м² в Расейняй, Литва
Коммерческое помещение 419 м²
Расейняй, Литва
Площадь 419 м²
Этаж 1
Автомагистраль А1, Клайпеда - Каунас - Вильнюс, от Клайпеды до Каунаса, район Расейняй, райо…
$202,878
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