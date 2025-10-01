Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Raseiniu miesto seniunija
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Raseiniu miesto seniunija, Литва

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Расейняй, Литва
Квартира 4 комнаты
Расейняй, Литва
Число комнат 4
Площадь 72 м²
Этаж 2/5
Продажа подходящего майора из 4 КАПАЛОВ! Свяжитесь со всеми учреждениями и строителями. Откр…
$96,703
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Raseiniu miesto seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти