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Квартиры в Ramygalos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Рамигала, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Рамигала, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
€74,500
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Ramygalos seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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