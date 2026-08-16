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Жилье в Ramygala eldership, Литва

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дома
3
3 объекта найдено
Дом в Debikonys, Литва
Дом
Debikonys, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продажа ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕБИНАРЮ К. В большой зоне. Debickonys - небольшая деревня…
$44,415
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Дом в Butkiskiai, Литва
Дом
Butkiskiai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Дом, где начинается ваша новая история! Тихий угол в Паневежском районе - дом площадью 84 кв…
$103,178
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Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Butkiskiai, Литва
Дом
Butkiskiai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Дом, где начинается ваша новая история! Тихий угол в Паневежском районе - дом площадью 84 кв…
$102,070
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Ramygala eldership, Литва

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