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Квартиры в Radviliskio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Linkaiciai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Linkaiciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 50,10 КВ. М. BUTAS С БЕЛЫМ И БУТИННЫМ ТЕХНИКОМ В РАДВИЛИКАНСКОЙ РАДВИЛЬНО…
€60,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Radviliskio seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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