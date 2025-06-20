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Дома с гаражом в Радвилишкском районе, Литва

1 объект найдено
Дом в Радвилишкис, Литва
Дом
Радвилишкис, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продал свой дом, Лигоник Г., Радвил. Дом - это живой дом, газ, миесто-вода, устойчивое сосед…
$48,512
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Параметры недвижимости в Радвилишкском районе, Литва

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