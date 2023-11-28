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Дома в Радвилишкский район, Литва

5 объектов найдено
Дом с Furnace heating в Disliai, Литва
Дом с Furnace heating
Disliai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
€25,900
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с Local electricity в Baisogala, Литва
Дом с Local electricity
Baisogala, Литва
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
€41,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Radviloniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Radviloniai, Литва
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 2
Усадьба Радвилла в районе Радвилишкис – охраняемое государством наследие. Здесь сохранились …
€220,000
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Capital
Языки общения: English
+37061040282 giedre.sodaityte@capital.lt
Дом в Радвилишкский район, Литва
Дом
Радвилишкский район, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Усадьба была построена в 1981 году, расположена в юго-западной части Радвили и Скарона, по а…
€12,000
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Дом в Радвилишкский район, Литва
Дом
Радвилишкский район, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Усадьба была построена в 1890 году, расположена в юго-западной части Радвили и Скарона, по а…
€13,400
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Параметры недвижимости в Радвилишкский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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