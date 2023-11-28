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Коммерческая недвижимость в Радвилишкский район, Литва

Радвилишкис
3
6 объектов найдено
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room в Радвилишкис, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Радвилишкис, Литва
Площадь 782 м²
Этаж 1
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€180,000
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Коммерческая с кондиционером, с Furnace heating в Радвилишкис, Литва
Коммерческая с кондиционером, с Furnace heating
Радвилишкис, Литва
Площадь 95 м²
Этаж 1
ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В РАДВИЛИЧЕСКОМ УЛИЦКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ!!! ___________________…
€100,000
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с Local boiler-room в Baisogala, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с Local boiler-room
Baisogala, Литва
Площадь 41 м²
Этаж 1
ВЫБОР ЦЕНТРАЛЬНОГО СВЕТА ПАТАЛПА В РАДВИЛЬСКОЙ ПАРТИИ!!! __________________________________…
€29,900
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Коммерческая с Conference hall in the building в Raudondvaris, Литва
Коммерческая с Conference hall in the building
Raudondvaris, Литва
Площадь 1 182 м²
€195,000
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Capital
Языки общения: English
+37066297628 sandra.bauziene@capital.lt
Коммерческая с Furnace heating в Baisogala, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Baisogala, Литва
Площадь 155 м²
Этаж 1
OPENING ACTION IN BARAS PLAY 8 ARIR SECTION WITH 155 KV.M. I BUILD. BUILDING IN GOOD PLACE,…
€45,000
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Коммерческая с Local electricity в Радвилишкис, Литва
Коммерческая с Local electricity
Радвилишкис, Литва
Площадь 38 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЗДАНИЯ В РАДВИЛИЦЕТЕ, МАЙРОНИО Г. 33 ЖИВАЯ ВЫБОР ПАТАЛПА, СПАСИБО, ЧТО ВЫ МОЖЕ…
€25,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Realting.com
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