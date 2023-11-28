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Жильё в Радвилишкский район, Литва

Радвилишкис
4
10 объектов найдено
Дом с Furnace heating в Disliai, Литва
Дом с Furnace heating
Disliai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
€25,900
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Дом с Local electricity в Baisogala, Литва
Дом с Local electricity
Baisogala, Литва
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
€41,500
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Радвилишкис, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
ПРОДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНО 2 K. БУТАС. РАДИАЛЬНОСТЬ А. ПОВИЛЯЙ Г. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Квартира аккурат…
€35,000
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Радвилишкис, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Радвилишкис, Литва
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
ПРОДАВАЯ 1 К. BUTAS. В РАДВИДЕНИИ, МОЛОДЕЖИ Г. ПРЕИМУЩЕСТВО: • меблирована для продажи; • К…
€23,500
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Capital
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+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Радвилишкис, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Радвилишкис, Литва
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/5
С БЕЛЫМ ПРОДАНОМ 3 К. BUTAS. РАДВИЛИК В РАДВИДНОСТИ А. Повилян Г. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Квартир…
€49,800
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Capital
Языки общения: English
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Radviloniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Radviloniai, Литва
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 2
Усадьба Радвилла в районе Радвилишкис – охраняемое государством наследие. Здесь сохранились …
€220,000
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Capital
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+37061040282 giedre.sodaityte@capital.lt
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Радвилишкис, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/12
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 53 КВ. М. BUTAS IN MAIRON G., RADVILIC. ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО ➜ Квартира в цент…
€35,000
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Linkaiciai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Linkaiciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 50,10 КВ. М. BUTAS С БЕЛЫМ И БУТИННЫМ ТЕХНИКОМ В РАДВИЛИКАНСКОЙ РАДВИЛЬНО…
€60,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом в Радвилишкский район, Литва
Дом
Радвилишкский район, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Усадьба была построена в 1981 году, расположена в юго-западной части Радвили и Скарона, по а…
€12,000
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Дом в Радвилишкский район, Литва
Дом
Радвилишкский район, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Усадьба была построена в 1890 году, расположена в юго-западной части Радвили и Скарона, по а…
€13,400
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