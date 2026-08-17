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Жилье в Радвилишкском районе, Литва

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Радвилишкис
4
9 объектов найдено
Дом в Радвилишкис, Литва
Дом
Радвилишкис, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Продажа домов в Радвиле, MAIRONIC GATV Одноэтажный дом продается с необорудованным чердаком,…
$64,939
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Квартира 2 комнаты в Baisogala, Литва
Квартира 2 комнаты
Baisogala, Литва
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/1
Продажа 2 кабинок. Две квартиры - 2 комнаты и 1 комната - в одном здании на первом этаже. Их…
$11,735
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Квартира 2 комнаты в Palonai, Литва
Квартира 2 комнаты
Palonai, Литва
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
2 номера квартиры на продажу в тихом городе Паланга. Квартира оборудована пластиковыми окнам…
$5,681
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Квартира 3 комнаты в Радвилишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Радвилишкис, Литва
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/3
Продажа 3 К. Но по дороге, Радвилискис Р. Принципы: Фармакологические свойства аккуратная к…
$19,121
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Квартира 3 комнаты в Радвилишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Радвилишкис, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
3 номера квартиры в спокойном месте - Pociūnų kalba, Radviliškio r. o. Просторная 3-комнатна…
$15,296
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Квартира 2 комнаты в Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты
Радвилишкис, Литва
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
2 номера квартира на продажу в Radviliškis, Naujoji str. 8.8 2 комнаты квартира в аренду в …
$40,576
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Дом в Baisogala, Литва
Дом
Baisogala, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Подвергнутые процессуальные действия в бейзогене с большой болезнью ------------------------…
$87,843
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Дом в Радвилишкский район, Литва
Дом
Радвилишкский район, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Усадьба была построена в 1890 году, расположена в юго-западной части Радвили и Скарона, по а…
$13,262
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Дом в Радвилишкский район, Литва
Дом
Радвилишкский район, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Усадьба была построена в 1981 году, расположена в юго-западной части Радвили и Скарона, по а…
$11,877
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Типы недвижимости в Радвилишкском районе

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