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Дома в Radviliskio miesto seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с газовым отоплением в Радвилишкис, Литва
Дом с газовым отоплением
Радвилишкис, Литва
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
€154,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Radviliskio miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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