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Дома в Radviliskio miesto seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Радвилишкис, Литва
Дом
Радвилишкис, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Продажа домов в Радвиле, MAIRONIC GATV Одноэтажный дом продается с необорудованным чердаком,…
$64,939
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Параметры недвижимости в Radviliskio miesto seniunija, Литва

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