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Коммерческая недвижимость в Pusaloto seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Jukoniai, Литва
Коммерческая
Jukoniai, Литва
Площадь 1 389 м²
Этаж 1
Комплекс из двух зданий для продажи – фермы и прокладки-парковки в Паскале, в случае страха,…
€16,000
в месяц
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Capital
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