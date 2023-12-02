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Квартиры в Pusaloto seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Mikoliskis, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Mikoliskis, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3 НОМЕРА ПОКУПАЮТ В ПАСБЛЕ ИЗ 3 НОМЕРОВ. ДОМ В ПАТОЖИО ЖИВЕТ В МЕСТЕ - ЗАГОРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ Ц…
€52,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment в Mikoliskis, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment
Mikoliskis, Литва
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
ПРИ СВЕТЕ 3 КОМНАТЫ БЫЛИ ВЫВЕТРЕНЫ 3 КОМНАТЫ. КАЛЬНО К. КАЛЬНО Г. 6. СЕКРЕТНЫЙ ДОМ ВЫСОКО. Б…
€17,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Pusaloto seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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