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Жильё в Punios seniunija, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Strielciai, Литва
Дом с Furnace heating
Strielciai, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Уютный 213,19 кв.м на продажу в замечательном природном микрорайоне недалеко от леса Вайсупи…
€152,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с Local electricity в Strielciai, Литва
Дом с Local electricity
Strielciai, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
€34,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Punia, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Punia, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
МАЛЫЙ ДОМ С ЕБРР 14,78 акров СКЛИПУ ВЫДАНО! PUNIA - прекрасное место для жизни и развлечений…
€50,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Punios seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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