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Дома с гаражом в Pumpenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Pumpenai, Литва
Дом
Pumpenai, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Строим детский дом "Хорошо", "Пюгер Мстл", "Пасспортное море". Сайты 27,82А с хорошей констр…
$143,669
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Параметры недвижимости в Pumpenu seniunija, Литва

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