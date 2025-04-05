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Дома в Pumpenu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Sereikoniai, Литва
Дом
Sereikoniai, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
$21,140
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Дом в Paistrieciai, Литва
Дом
Paistrieciai, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Authentic homestead for sale - farmstead in a quiet place Panevėžys g. 7, Dagiliškio K., Pas…
$16,359
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Параметры недвижимости в Pumpenu seniunija, Литва

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