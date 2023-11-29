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Земельные участки в Prienu seniunija, Литва

7 объектов найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Пренай, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Пренай, Литва
ПОЗЖЕ 27 ДОМА АРИР В МОЛИТВЕ V. Майкл-Путино г. Участок удобно расположен в отдельном домаш…
€14,000
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Земельные участки в Пренай, Литва
Земельные участки
Пренай, Литва
ПРОДАЖА 8,86 СЕКЦИИ А В МЕСТЕ РАМИО, В КОТОРОМ ЛИБЕ ТЕХА УПЕЛС, ЗАГОРОДНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ -…
€34,500
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Земельные участки с Geodesic measurements в Пренай, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Пренай, Литва
Продается большой участок жилой недвижимости на берегу реки Немун. Это место идеально подход…
€60,000
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Земельные участки в Пренай, Литва
Земельные участки
Пренай, Литва
ВЫБОР ОЦЕНКИ И ИНГИНЕРНЫХ СВЯЗЕЙ В ТЕРИТИВНОМ РАЗДЕЛЕ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ . ____________…
€1,000,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Strielciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Strielciai, Литва
22 АРИР ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ !!! МОЛИТВА ИХ !!! PUTI PLACE СТРОИТЕ СВОЙ МОРЕЙ ДОМ! Способ примене…
€13,500
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Земельные участки в Giniunai, Литва
Земельные участки
Giniunai, Литва
СЕЛЛОЙ РАЗДЕЛ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Отличное место, чтобы избежать шума и суеты города в его …
€11,900
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Земельные участки в Ignacava, Литва
Земельные участки
Ignacava, Литва
€45,000
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Capital
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