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Дома с гаражом в Prienu seniunija, Литва

Пренай
6
2 объекта найдено
Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
! Парк Немуно! __________ Дом премиум-класса в коттеджном комплексе «НЕМУНО ПАРКАС», полност…
$248,452
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
! Парк Немуно! __________ Дома премиум-класса в коттеджном комплексе «НЕМУНО ПАРКАС» В вновь…
$241,614
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Prienu seniunija, Литва

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