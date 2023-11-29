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Дома в Prienu seniunija, Литва

6 объектов найдено
Дом с гаражом в Пренай, Литва
Дом с гаражом
Пренай, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
!!! НЕМУНО ПАРК !!! _______________________ Премиум классный дом в коттеджном комплексе NEMU…
€220,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Пренай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Пренай, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
ВЫПУСК НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ В МОЛИТВЕ. ПАТОГУС ПУТЬ ОБЪЯСНЕНИЯ, СВЕТ И ЗАНЯТОСТЬ, СОВ…
€99,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Пренай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Пренай, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
ОДИН ИЗ МУРАВЬИНЫХ ВЕРМОВ Идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и шума горо…
€38,500
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Дом с гаражом в Пренай, Литва
Дом с гаражом
Пренай, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
!!! NEMUNO PARK !!! ________________________ Premium class house in the cottage complex NEMU…
€218,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating в Пренай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Пренай, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ BASANAVIOUS G., В СТЕНЕ. Другая часть дома является домом для одной с…
€39,000
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Дом с Stillroom в Пренай, Литва
Дом с Stillroom
Пренай, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 3
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ИСКУССТВЕ В очень красивом месте рядом с лесом продается …
€70,000
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Параметры недвижимости в Prienu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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