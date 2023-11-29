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Земельные участки в Прекульское староство, Литва

11 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Stragnai I, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Stragnai I, Литва
ПРОДАЖА 73 МАФЫ СТРЕЛКИ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ДЕПАРАТОРЫ: - цель земли может быть изменена; - участо…
€25,000
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Capital
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Земельные участки в Pangesai, Литва
Земельные участки
Pangesai, Литва
Lithuania, Klaipėda district, Priekulė municipality, Pangesai village. Land for sale with an…
€21,500
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Memelhaus
Языки общения: English
Земельные участки в Pangesai, Литва
Земельные участки
Pangesai, Литва
Литва, Клайпедский район, муниципалитет Приекуле, деревня Пангесай, улица Панге ( бывшая зон…
€13,900
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Memelhaus
Языки общения: English
Земельные участки в Pangesai, Литва
Земельные участки
Pangesai, Литва
Lithuania, Klaipėda district, Priekulė municipality, Pangesai village (former Memel region).…
€21,500
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Memelhaus
Языки общения: English
Земельные участки в Kliosiai, Литва
Земельные участки
Kliosiai, Литва
Литва, Клайпедский район., Муниципалитет Приекуле, деревня Клиошяй ( бывший Мемельский регио…
€16,000
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Memelhaus
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Земельные участки в Pempiai, Литва
Земельные участки
Pempiai, Литва
Lithuania, Klaipėda district, Pempiai village (Former Memelland). 4 plots of 0.2000 ha/2000 …
€15,000
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Memelhaus
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Земельные участки в Priekule I, Литва
Земельные участки
Priekule I, Литва
Lithuania, Klaipėda district, Priekulė commune, Priekulė I village. Slėnio street (former Me…
€26,000
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Memelhaus
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Земельные участки в Svencele, Литва
Земельные участки
Svencele, Литва
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village (former Memel region). 13 plots of land for s…
€26,000
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Memelhaus
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Dercekliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dercekliai, Литва
EXCLUSIVE SECTION OF SELDINGS IN DERCECLS, BLACKRANT G. 23, 25 (12,46 a and 13,54 a) IN THE …
€20,000
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Capital
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Земельные участки в Dercekliai, Литва
Земельные участки
Dercekliai, Литва
12 ARIR HOME SECTION OF THE HOUSE IN WRONON, DERCEXICO SOME. ------------------------------…
€25,000
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Capital
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Земельные участки в Lingiai, Литва
Земельные участки
Lingiai, Литва
LOSSED LOCATION FOR WANTED PATOGS LIVE IN THE NATURAL APSUPTY. WATUO. SELLOWS. STORAGE RAMY.…
€165,000
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Capital
Языки общения: English
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