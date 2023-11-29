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Коттеджи в Прекульское староство, Литва

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Svencele, Литва
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Svencele, Литва
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютный, современный, умный, эко…
€229,000
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Агентство
Memelhaus
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Lietuvių
Коттедж 2 спальни в Svencele, Литва
Коттедж 2 спальни
Svencele, Литва
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютная, современная, умная, Эко…
€189,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Memelhaus
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Lietuvių

Параметры недвижимости в Прекульское староство, Литва

недорогая
элитная
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