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Коммерческая недвижимость в Прекульском старостве, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 130 м² в Rokai, Литва
Коммерческое помещение 130 м²
Rokai, Литва
Площадь 130 м²
Этаж 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОСТУП К КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕМИЯМ В РОКСАХ --------------------------------------…
$144,913
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