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Дома в Прекуле, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Прекуле, Литва
Дом с Furnace heating
Прекуле, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИЛИ СОДЫ В СОБСТВЕННОСТЬ. Завышенная усадьба с участком 17,77 а продается недалеко …
€90,000
в месяц
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Capital
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